Разговор Путина и Трампа подтвердил, что в отношениях России и США сохраняется обширная повестка - Косачев

Разговор президентов России и США продемонстрировал обширную двустороннюю повестку, и если бы этому диалогу не мешали американские спецслужбы и конгресс, многие прежние договоренности были бы уже реализованы, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Продолжительный и, по взаимной оценке, содержательный разговор Путина и Трампа подтвердил, что в российско-американских отношениях сохраняется обширная повестка дня, которую можно и нужно обсуждать без предварительных условий и на равных", - написал К.Косачев на своей странице в Фейсбуке.

По его мнению, охват тем, судя по сообщениям пресс-служб, был максимальным и позволил обсудить именно те проблемы (Сирия, КНДР, Украина), по которым как минимум взаимопонимание, а как максимум взаимодействие двух стран является очень важной предпосылкой для продвижения вперёд.

"Уверен, что если бы диалогу двух президентов с американской стороны (Конгресс и спецслужбы) не вставлялись палки в колёса, многие договорённости были бы к настоящему времени не только достигнуты, но и реализованы", - считает сенатор.

Однако, отметил К.Косачев, "по состоянию на сегодня можно лишь констатировать, что за минувший год большинство из таких возможностей было трагическим образом упущено". По его мнению, ответственность за это лежит на американской, а не на российской стороне.

"Хотелось бы верить, что в Вашингтоне это рано или поздно осознают. Москва, уверен, себя ждать не заставит", - отметил сенатор.