Uber признала, что скрыла факт утечки данных о 57 млн клиентов и водителей

Uber Technologies признала во вторник, что не раскрыла информацию о произошедшей в октябре 2016 года утечке имен, адресов и телефонов 50 млн клиентов и 7 млн водителей по всему миру.
Компания скрыла взлом и перед регуляторами, и потребителями, заплатила хакерам $100 тыс., чтобы они удалили данные и "получила подтверждение" этому. Помимо адресов, имен и телефонов, злоумышленники получили доступ также к данным о 600 тыс. водительских прав.
Прокуратура штата Нью-Йорк уже начала расследование взлома, который может усугубить проблемы, с которыми столкнулась в последнее время Uber, пишет The Wall Street Journal. Три месяца назад компанию возглавил новый CEO - Дара Хосровшахи, она ведет в настоящее время переговоры об крупных инвестициях и решает многочисленные юридические проблемы сервиса перевозок.
Uber сообщила, что уволила в связи с произошедшим взломом руководителя службы безопасности и его заместителя. Д.Хосровшахи принес извинения клиентам компании.
Бывший исполнительный директор компании Трэвис Каланик знал о взломе более года назад.
Uber, не уведомив своевременно клиентов об утечке персональных данных, могла нарушить законодательство отдельных штатов о защите прав потребителей.
Последним крупным хакерским скандалом в США стала утечка данных из кредитного бюро Equifax, которая затронула данные 145 млн американцев.
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