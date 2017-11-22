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Внешняя политика 22.11.2017 09:39

Алиев и Порошенко встретятся на полях «Восточного партнерства» в Брюсселе – источник

Президенты Азербайджана и Украины Ильхам Алиев и Петр Порошенко проведут встречу на полях саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Президенты обсудят повестку двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Украиной", - сказал источник.

По его словам, кроме того, главы государств также обсудят ожидаемый визит И.Алиева в Украину, сроки и повестка которого прорабатываются сторонами.

Саммит «Восточного партнерства» пройдет 24 ноября.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]