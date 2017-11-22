Алиев и Порошенко встретятся на полях «Восточного партнерства» в Брюсселе – источник

Президенты Азербайджана и Украины Ильхам Алиев и Петр Порошенко проведут встречу на полях саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.
«Президенты обсудят повестку двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Украиной", - сказал источник.
По его словам, кроме того, главы государств также обсудят ожидаемый визит И.Алиева в Украину, сроки и повестка которого прорабатываются сторонами.
Саммит «Восточного партнерства» пройдет 24 ноября.
Ф.Исазаде
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