Алиев и Порошенко встретятся на полях «Восточного партнерства» в Брюсселе – источник

Президенты Азербайджана и Украины Ильхам Алиев и Петр Порошенко проведут встречу на полях саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Президенты обсудят повестку двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Украиной", - сказал источник.

По его словам, кроме того, главы государств также обсудят ожидаемый визит И.Алиева в Украину, сроки и повестка которого прорабатываются сторонами.

Саммит «Восточного партнерства» пройдет 24 ноября.

Ф.Исазаде