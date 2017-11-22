Манат продолжает дешеветь к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 22 ноября сохранил на уровне 1,7002 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 22 ноября ЦБА установил 1,9963 манат/1EUR (21 ноября - 1,9959 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 22 ноября сохранил на уровне 0,0287 манат/1RUB.
Н.Аббасова
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