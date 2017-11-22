В органы прокуратуры направлены 23 дела по фактам нарушения в деятельности муниципалитетов – министр юстиции

Более 67 тыс. муниципальных актов были проверены в административном порядке с начала 2017 года, отмечает министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов.

«В результате в работе ряда муниципалитетов выявлены нарушения преступного характера, вследствие чего материалы по 23 фактам были направлены в органы прокуратуры», - отметил министр в статье, опубликованной на сайте агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Ф.Мамедов подчеркнул, что в результате вмешательства государства было обеспечено возвращение незаконно выделенных тысяч гектаров земельных участков.

Р.Бабаев