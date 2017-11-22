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Внутренняя политика 22.11.2017 09:47

В органы прокуратуры направлены 23 дела по фактам нарушения в деятельности муниципалитетов – министр юстиции

Более 67 тыс. муниципальных актов были проверены в административном порядке с начала 2017 года, отмечает министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов.

«В результате в работе ряда муниципалитетов выявлены нарушения преступного характера, вследствие чего материалы по 23 фактам были направлены в органы прокуратуры», - отметил министр в статье, опубликованной на сайте агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Ф.Мамедов подчеркнул, что в результате вмешательства государства было обеспечено возвращение незаконно выделенных тысяч гектаров земельных участков.

Р.Бабаев

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Тэги: МИНЮСТ, МУНИЦИПАЛИТЕТЫ, НАРУШЕНИЯ


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В органы прокуратуры направлены 26 дел по фактам нарушений в деятельности муниципалитетов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]