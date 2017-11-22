Акционеры Bank of Baku в январе соберутся на внеочередное общее собрание

Внеочередное общее собрание акционеров азербайджанского "Bank of Baku" состоится 8 января, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Заседание, повестка дня которого не разглашается, пройдет в головном офисе банка.

Bank of Baku был создан в 1994 году и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.

Б.Рустамбеков