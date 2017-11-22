Забаррикадировавшиеся в доме в Тбилиси террористы продолжают сопротивление, они могут быть иностранцами - ТВ

В районе проведения в Тбилиси контртеррористической операции слышна интенсивная стрельба и взрывы, сообщает в среду грузинская телекомпания "Рустави-2".
По данным телекомпании, на данный момент продолжается спецоперация по захвату забаррикадировавшихся в жилом корпусе на улице монаха Габриела Салоса группы вооруженных людей.
Силовые структуры пока не комментируют ситуацию.
При этом телекомпания отмечает, что по предварительной информации, вооруженные люди, которые открыли огонь по спецназовцам, подозреваются в терроризме и не являются гражданами Грузии.
Спецоперация продолжается уже более 15 часов.
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