Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9963 RUR   0.0287 GBR   2.2537 TRY   0.4286

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.83 Brent   62.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 10° 24 Ноя 25 Ноя

Регион 22.11.2017 10:16

Забаррикадировавшиеся в доме в Тбилиси террористы продолжают сопротивление, они могут быть иностранцами - ТВ

В районе проведения в Тбилиси контртеррористической операции слышна интенсивная стрельба и взрывы, сообщает в среду грузинская телекомпания "Рустави-2".

По данным телекомпании, на данный момент продолжается спецоперация по захвату забаррикадировавшихся в жилом корпусе на улице монаха Габриела Салоса группы вооруженных людей.

Силовые структуры пока не комментируют ситуацию.

При этом телекомпания отмечает, что по предварительной информации, вооруженные люди, которые открыли огонь по спецназовцам, подозреваются в терроризме и не являются гражданами Грузии.

Спецоперация продолжается уже более 15 часов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ, БОЙ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


В контртеррористической операции в Тбилиси задействовали бронемашины - ТВ Глава Минэнерго Грузии Каладзе может быть выдвинут в мэры Тбилиси В Тбилиси будут штрафовать владельцев домашних животных и граждан, мусорящих на улицах Зоопарк Тбилиси спустя три месяца после наводнения готовится вновь принять посетителей Власти Грузии решили строить новый зоопарк в Тбилиси В течение недели воздух в Тбилиси прогреется до 39 градусов - агентство окружающей среды Грузии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]