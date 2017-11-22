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СНГ 22.11.2017 10:21

Атамбаев перед сложением полномочий удостоил Путина высшей госнаграды Киргизии

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев за два дня до своей отставки наградил своего российского коллегу Владимира Путина высшей государственной наградой республики - орденом "Манас" I степени, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского лидера.

По словам собеседника агентства, "А.Атамбаев подписал указ, согласно которому В.Путин награжден орденом "Манас" I степени за выдающийся вклад в укрепление стратегического партнерства и развитие союзничества между Киргизией и РФ.

Орден выполнен из золота и состоит из двух частей - восьмилучевой звезды и золотой накладной середины. В центре круга на синем фоне золотое рельефное изображение скачущего на коне Манаса (эпический герой и национальный символ Киргизии) с развивающимся на ветру знаменем.

Помимо этого, президент А.Атамбаев также наградил орденом "Данакер" ("Примиритель") президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Кроме того, государственными орденами "Достук" (Дружба) награждены певец и композитор, руководитель ансамбля "Ялла" Фаррух Закиров и президент Международного союза КВН Александр Масляков.

А.Атамбаев вступил в должность президента Киргизии 1 декабря 2011 года. Глава государства избирается на шесть лет. Инаугурация избранного президента Сороонбая Жээнбекова состоится 24 ноября, после чего полномочия действующего главы государства считаются прекращенными.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, НАГРАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]