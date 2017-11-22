Атамбаев перед сложением полномочий удостоил Путина высшей госнаграды Киргизии

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев за два дня до своей отставки наградил своего российского коллегу Владимира Путина высшей государственной наградой республики - орденом "Манас" I степени, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского лидера.
По словам собеседника агентства, "А.Атамбаев подписал указ, согласно которому В.Путин награжден орденом "Манас" I степени за выдающийся вклад в укрепление стратегического партнерства и развитие союзничества между Киргизией и РФ.
Орден выполнен из золота и состоит из двух частей - восьмилучевой звезды и золотой накладной середины. В центре круга на синем фоне золотое рельефное изображение скачущего на коне Манаса (эпический герой и национальный символ Киргизии) с развивающимся на ветру знаменем.
Помимо этого, президент А.Атамбаев также наградил орденом "Данакер" ("Примиритель") президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
Кроме того, государственными орденами "Достук" (Дружба) награждены певец и композитор, руководитель ансамбля "Ялла" Фаррух Закиров и президент Международного союза КВН Александр Масляков.
А.Атамбаев вступил в должность президента Киргизии 1 декабря 2011 года. Глава государства избирается на шесть лет. Инаугурация избранного президента Сороонбая Жээнбекова состоится 24 ноября, после чего полномочия действующего главы государства считаются прекращенными.
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