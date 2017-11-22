Побег обвиняемых при перевозке выявил недостатки в деятельности Пенитенциарной службы – министр юстиции Азербайджана

Побег обвиняемых лиц из-под стражи в октябре текущего года выявил наличие проблем и недостатков в деятельности Пенитенциарной службы, заявил министр юстиции Фикрет Мамедов.

«В результате предпринятых совместно с соответствующими структурами неотложных мер один из беглецов был задержан Пенитенциарной службой, а другой был обезврежен органами полиции», - отметил министр в статье в официальной прессе.

По его словам, допустившие нарушение закона и другие недостатки сотрудники Пенитенциарной службы привлечены к административной ответственности, по факту возбуждено уголовное дело и проводится следственное расследование.

«Предпринимаются меры по обеспечению дисциплины в работе Пенитенциарной службы, усилению контроля над деятельностью подчиненных структур», - подчеркнул Ф.Мамедов.

Как сообщалось, 23 октября во время перевозки поездом в Баку на станции Баладжары бежали криминальные авторитеты Этибар Мамедов и Али Агами.

Э.Мамедову инкриминировалась статья 234.4.3 "Торговля в больших количествах наркотическими веществами", А.Агами - статьи 120.2.2 "Умышленное убийство из хулиганских побуждений" и 228 "Незаконное хранение огнестрельного оружия" Уголовного кодекса АР.

По факту побега возбуждено уголовное дело по статьям 304.2.1 "Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи группой лиц по предварительному сговору" и 308.2 "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия" УК Азербайджана. В связи с этим арестованы также начальник караула Джейхун Самедов и его помощники Фуад Гаджиев и Турал Поладханов.

А.Агами был задержан правоохранительными органами 26 октября.

Э.Мамедов был ликвидирован в ходе специальной операции 2 ноября.

Р.Бабаев