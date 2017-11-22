Мингечевир Текстиль в I квартале 2018г введет в строй в Азербайджане фабрику по производству хлопчатобумажной пряжи за $46 млн

ООО "Мингечевир Текстиль" планирует в I-ом квартале 2018 года ввести в эксплуатацию фабрику по производству хлопчатобумажной пряжи, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

Ранее сообщалось о том, что фабрика будет введена в строй до конца 2017 года.

"Ввод в строй фабрики планируется в первом квартале 2018 года. Инвестиции в проект оцениваются $46 млн", - отметили в ведомстве.

На фабрике, на постоянной основе будут работать 550 человек.

ООО "Мингечевир Текстиль" в мае 2017 года получило статус первого резидента Мингечевирского промышленного парка в Азербайджане.

Компания построит фабрику по производству хлопчатобумажной пряжи мощностью 20 тыс. тонн в год. Для этого обществу отведен земельный участок площадью 14 га. На фабрике будет производиться пряжа двумя методами - Ring и Open End. Это будет самая современная текстильная фабрика на Южном Кавказе.

Как сообщалось ранее, доходы Азербайджана от экспорта хлопчатобумажной пряжи, производимой в Мингечевирском промпарке, могут превысить $25 млн в год. При этом на экспорт могут направляться до 10 тыс. тонн производимой пряжи.

Фундамент Мингечевирского промпарка заложен в сентябре 2016 года. Инвестиции в создание парка составят $150-200 млн. В частности, строительные работы потребуют инвестиций в 60 млн манатов, закупка и монтаж оборудования и станков - $150 млн.

На территории Мингячевирского промышленного парка будет построено 9 фабрик. Предприятия на территории пропарка будут производить хлопчатобумажную, шерстяную, акриловую пряжу, кожаные изделия, носки, обувь. Первичные инвестиции в проекты в Мингечевирском промпарке превысят 100 млн манатов. На предприятиях в парке на начальном этапе будут заняты 2 тыс. человек. После того, как парк заработает на полную мощность, число работающих увеличится до 5,5 тыс. человек.

А.Азизов