Азнефть ввела в строй после ремонта скважину на месторождении Сангачал-дениз-Дуванный-дениз-Хара-Зиря

Производственное объединение «Азнефть» (структура компании SOCAR по добыче нефти и газа –ИФ-Аз) сдала вэксплуатацию после ремонта скважину наместорождении Сангачал-дениз-Дуванный-дениз-Хара-Зиря, говорится всообщении ПО.
Суточный дебит скважины №375 после проведенных нанейремонтных работ составляет 10тонн нефти и4тыс. кубометров газа.
Месторождение Сангачал дениз-Дуванны-дениз-Хара-Зире открыто в 1963 году.
Н. Аббасова
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