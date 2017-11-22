Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9963 RUR   0.0287 GBR   2.2537 TRY   0.4286

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.83 Brent   62.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 10° 24 Ноя 25 Ноя

ТЭК 22.11.2017 11:11

Азнефть ввела в строй после ремонта скважину на месторождении Сангачал-дениз-Дуванный-дениз-Хара-Зиря

Производственное объединение «Азнефть» (структура компании SOCAR по добыче нефти и газа –ИФ-Аз) сдала вэксплуатацию после ремонта скважину наместорождении Сангачал-дениз-Дуванный-дениз-Хара-Зиря, говорится всообщении ПО.

Суточный дебит скважины №375 после проведенных нанейремонтных работ составляет 10тонн нефти и4тыс. кубометров газа.

Месторождение Сангачал дениз-Дуванны-дениз-Хара-Зире открыто в 1963 году.

Н. Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СКВАЖИНА, ВВОД


Похожие новости


Азнефть ввела в строй после ремонта скважину на месторождении Аляты-дениз SOCAR ввела в строй новую скважину на мелководье Гюнешли Азнефть ввела в строй новую скважину на месторождении Булла-дениз SOCAR ввела в строй новую скважину на Нефтяных Камнях SOCAR ввела в строй новую скважину на Нефтяных Камнях SOCAR ввела в строй новую скважину на Булла-дениз

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]