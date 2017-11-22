Азнефть ввела в строй после ремонта скважину на месторождении Сангачал-дениз-Дуванный-дениз-Хара-Зиря

Производственное объединение «Азнефть» (структура компании SOCAR по добыче нефти и газа –ИФ-Аз) сдала вэксплуатацию после ремонта скважину наместорождении Сангачал-дениз-Дуванный-дениз-Хара-Зиря, говорится всообщении ПО.

Суточный дебит скважины №375 после проведенных нанейремонтных работ составляет 10тонн нефти и4тыс. кубометров газа.

Месторождение Сангачал дениз-Дуванны-дениз-Хара-Зире открыто в 1963 году.

Н. Аббасова