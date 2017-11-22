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Дальнее зарубежье 22.11.2017 17:35

Доля женщин в менеджменте Еврокомиссии достигла 36%, движется к целевым 40%

Доля женщин среди менеджеров среднего и высшего звена в Европейской комиссии (ЕК) по данным на 1 ноября 2017 года достигла 36% по сравнению с 30% на тот же день 2014 года.

"Еврокомиссия уверенно движется к достижению цели увеличения числа женщин среди менеджеров среднего и высшего звена до не менее 40%, поставленной председателем ЕК Жан-Клодом Юнкером на период действия его мандата", - говорится в сообщении ЕК.

Ж.-К.Юнкер занял пост главы Еврокомиссии в 2014 году, мандат председателя ЕК рассчитан на пять лет.

Наиболее значительный прогресс достигнут в увеличении присутствия женщин среди менеджеров высшего звена Еврокомиссии (генеральные директора, заместители гендиректоров и директора) - их доля увеличилась до 35% с 27%.

Среди менеджеров среднего звена (главы департаментов) доля женщин составляет 37% по сравнению с 31% в 2014 году.

Увеличение представительства женщин среди менеджеров среднего и высшего звена в Еврокомиссии является частью более широкого плана по преодолению гендерного неравенства. В план на 2018-2019 гг. также входят инициативы, призванные свести на нет разницу в оплате труда женщин и мужчин.

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Тэги: ЕВРОПА, ЕВРОКОМИССИЯ, ЖЕНЩИНЫ, МЕНЕДЖЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]