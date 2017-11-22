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СНГ 22.11.2017 17:43

Россиянам-инвесторам придется платить по 5 тыс. евро за продление пятилетнего вида на жительства в Латвии

Парламент Латвии в среду принял в окончательном чтении поправки, согласно которым, иностранным инвесторам, в том числе россиянам, решившим продлить пятилетний вид на жительство (ВНЖ) в Латвии, придется платить за это 5 тыс. евро.

Согласно документу, плата в размере 5 тыс. евро за запрос повторного ВНЖ будет относиться ко всем, кто получил этот документ за инвестиции в недвижимость, предприятия или банковские обязательства, передает агентство BNS.

Сумму можно будет внести в государственный бюджет по частям. Первый платеж в 1 тыс. евро необходимо сделать при получении нового документа, а затем можно выплачивать по 1 тыс. евро в течение оставшихся четырех лет ежегодно.

В 2014 году в Латвии обсуждалась возможность вообще запретить россиянам выдавать ВНЖ в обмен на инвестиции. Тогда власти сообщали, что за период с 2010 по 2014 год в рамках инвестиционной программы Управление по делам гражданства и миграции получило 12,4 тыс. прошений о предоставлении временных видов на жительство от 5 тыс. 267 инвесторов и 7 тыс. 160 членов их семей. Положительное решение было принято в 94,7% случаев. Агентство BNS отмечало, что россияне занимают первое место среди иностранцев-инвесторов, которые воспользовались возможностью получить ВНЖ.

Тогда идея запрета выдавать россиянам-инвесторам ВНЖ не была принята, тем не менее, 1 сентября 2014 года вступили в силу поправки к иммиграционному закону, повышающие минимальную стоимость недвижимости, за покупку которой иностранец может запросить вид на жительство в Латвии, со 150 тыс. евро до 250. тыс евро, и её кадастровой стоимости - с 50 тыс. до 80 тыс. евро.

В настоящее время ВНЖ после окончания срока запрашивают примерно 70% лиц. Как отмечает Минэкономики, после внесения поправок в закон повторное запрашивание ВНЖ может стать менее привлекательным, особенно для тех иностранных граждан, которые получили ВНЖ за вложения в предприятия.

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Тэги: ЛАТВИЯ, РОССИЯ, ВНЖ, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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