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Дальнее зарубежье 22.11.2017 18:02

В Пхеньяне назвали провокацией решение США вернуть КНДР в список стран-спонсоров терроризма

В МИД КНДР подвергли критике решение США вновь включить КНДР в список стран, спонсирующих терроризм, и возложили на Вашингтон ответственность за последствия этого шага.

"США будут полностью нести ответственность за все последствия, которые повлечет за собой эта бесстыдная провокация в адрес КНДР", - приводят северокорейские СМИ слова представителя МИД.

Он отметил, что меры Вашингтона стали "жестоким посягательством на нашу достойную страну".

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о решении снова включить Северную Корею в список стран, спонсирующих терроризм. Д.Трамп заявил, что внесение в список должно было произойти "много лет назад". Тогда же Д.Трамп анонсировал, что Минфин США во вторник объявит дополнительные меры в отношении КНДР.

Накануне Минфин США ввел санкции в отношении 13 компаний и ведомств из Северной Кореи и Китая.

Северная Корея была включена в списке стран-спонсоров терроризма в 1988 году, однако в октябре 2008 года госдепартамент США объявил об исключении КНДР из списка, так как удалось прийти к соглашению по поводу проведению инспекций северокорейских ядерных объектов.

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Тэги: КНДР, США, СПИСОК, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]