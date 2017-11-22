В Пхеньяне назвали провокацией решение США вернуть КНДР в список стран-спонсоров терроризма

В МИД КНДР подвергли критике решение США вновь включить КНДР в список стран, спонсирующих терроризм, и возложили на Вашингтон ответственность за последствия этого шага.
"США будут полностью нести ответственность за все последствия, которые повлечет за собой эта бесстыдная провокация в адрес КНДР", - приводят северокорейские СМИ слова представителя МИД.
Он отметил, что меры Вашингтона стали "жестоким посягательством на нашу достойную страну".
В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о решении снова включить Северную Корею в список стран, спонсирующих терроризм. Д.Трамп заявил, что внесение в список должно было произойти "много лет назад". Тогда же Д.Трамп анонсировал, что Минфин США во вторник объявит дополнительные меры в отношении КНДР.
Накануне Минфин США ввел санкции в отношении 13 компаний и ведомств из Северной Кореи и Китая.
Северная Корея была включена в списке стран-спонсоров терроризма в 1988 году, однако в октябре 2008 года госдепартамент США объявил об исключении КНДР из списка, так как удалось прийти к соглашению по поводу проведению инспекций северокорейских ядерных объектов.
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