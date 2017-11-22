Правительство Великобритании выделило еще 3 млрд фунтов на планирование Brexit

Правительство Великобритании выделило дополнительные 3 млрд фунтов стерлингов (почти $4 млрд) на ситуационное планирование в связи с выходом страны из Евросоюза (Brexit) на ближайшие два года, заявил в среду британский министр финансов Филип Хэммонд, выступая с традиционным осенним обращением к парламенту.

"Мы уже инвестировали почти 700 млн фунтов в подготовку к Brexit, и сегодня я выделяю дополнительные 3 млрд фунтов на следующие два года", - сказал он.

Ф.Хэммонд кратко описал "глобальную Великобританию" - цель, к которой стремится правительство: процветающая экономика с равными возможностями для всех, где все смогут мечтать о владении жильем и владеть им; цивилизованная и толерантная страна, открытая для внешнего мира и будущего; государство, являющееся силой добра в мире.

По словам министра, прямо сегодня такое общество построить не удастся, но он сделает все возможное, чтобы заложить его основы.