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Дальнее зарубежье 22.11.2017 18:35

Правительство Великобритании выделило еще 3 млрд фунтов на планирование Brexit

Правительство Великобритании выделило дополнительные 3 млрд фунтов стерлингов (почти $4 млрд) на ситуационное планирование в связи с выходом страны из Евросоюза (Brexit) на ближайшие два года, заявил в среду британский министр финансов Филип Хэммонд, выступая с традиционным осенним обращением к парламенту.

"Мы уже инвестировали почти 700 млн фунтов в подготовку к Brexit, и сегодня я выделяю дополнительные 3 млрд фунтов на следующие два года", - сказал он.

Ф.Хэммонд кратко описал "глобальную Великобританию" - цель, к которой стремится правительство: процветающая экономика с равными возможностями для всех, где все смогут мечтать о владении жильем и владеть им; цивилизованная и толерантная страна, открытая для внешнего мира и будущего; государство, являющееся силой добра в мире.

По словам министра, прямо сегодня такое общество построить не удастся, но он сделает все возможное, чтобы заложить его основы.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПЛАНЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]