Порошенко подписал закон о судебной реформе

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве Украины и другие законодательные акты, который призван обеспечить завершение судебной реформы.

"Законопроект был разработан Советом по вопросам судебной реформы с учетом предложений украинских и международных экспертов и призван привести украинские правила судебного процесса в соответствие с лучшей европейской и международной практикой. Это наиболее комплексное реформирование процессуального законодательства за последние 26 лет", - сказано в сообщении на сайте президента Украины.

Как отмечается, нормы этого закона расширяют способы судебной защиты и средства доказывания в судебном процессе, обеспечивают его открытость и прозрачность, добросовестность пользования процессуальными правами, компенсацию судебных расходов, разумные сроки рассмотрения дел и правовую определенность и т.д.

Также предусмотрено внедрение системы "электронного суда", которая упростит коммуникацию с судом и уменьшит расходы на содержание судебной системы.

Одним из основных новшеств закона является определение Верховного суда как единой кассационной инстанции на Украине и введение нового порядка рассмотрение им дел.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал данный закон 30 октября.