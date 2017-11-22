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ТЭК 22.11.2017 17:05

Газпром с 22 ноября в течение года поставит ГНКАР 1,6 млрд куб. м газа

ООО "Газпром экспорт" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР) договорились о возобновлении поставок природного газа в Азербайджанскую Республику.

Как говорится в пресс-релизе "Газпрома", соответствующий контракт был подписан 21 ноября 2017 года в Москве.

Дата начала поставок 22 ноября 2017 года.

Всего в рамках годового контракта на рынок Азербайджана планируется поставить 1,6 млрд куб. м российского газа.

"Газпром" поставлял газ в Азербайджан с 2000 по 2006 год. Затем поставки были прекращены в связи с запуском месторождения Шах-Дениз.

В 2015 году были попытки наладить поставки российского газа для Азербайджанского метанольного завода (AzMeCo).

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГАЗПРОМ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]