Газпром с 22 ноября в течение года поставит ГНКАР 1,6 млрд куб. м газа

ООО "Газпром экспорт" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР) договорились о возобновлении поставок природного газа в Азербайджанскую Республику.
Как говорится в пресс-релизе "Газпрома", соответствующий контракт был подписан 21 ноября 2017 года в Москве.
Дата начала поставок 22 ноября 2017 года.
Всего в рамках годового контракта на рынок Азербайджана планируется поставить 1,6 млрд куб. м российского газа.
"Газпром" поставлял газ в Азербайджан с 2000 по 2006 год. Затем поставки были прекращены в связи с запуском месторождения Шах-Дениз.
В 2015 году были попытки наладить поставки российского газа для Азербайджанского метанольного завода (AzMeCo).
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