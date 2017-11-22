ПВО Азербайджана обладают современным вооружением для уничтожения воздушных целей противника – Минобороны

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял участие в открытии нового жилого комплекса (ЖК) подразделения противовоздушной обороны Военно-воздушных сил (ВВС), сообщает пресс-служба министерства.

"Министр ознакомился с созданными условиями для военнослужащих, осмотрел солдатскую казарму, столовую, медицинский пункт, строевой плац, спортивный городок, а также другие служебные и административные помещения", - отмечается.

З.Гасанов также осмотрел стоящие на боевом дежурстве многоцелевые радиолокационные станции, пусковые установки и другие боевые средства.

"Находящееся в распоряжении подразделения самое современное вооружение и военная техника способны обнаружить, определить параметры полета и в сложной обстановке уничтожить все виды воздушных целей", - подчеркивается в сообщении.

Б.Рустамбеков