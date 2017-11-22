ПВО Азербайджана обладают современным вооружением для уничтожения воздушных целей противника – Минобороны

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял участие в открытии нового жилого комплекса (ЖК) подразделения противовоздушной обороны Военно-воздушных сил (ВВС), сообщает пресс-служба министерства.
"Министр ознакомился с созданными условиями для военнослужащих, осмотрел солдатскую казарму, столовую, медицинский пункт, строевой плац, спортивный городок, а также другие служебные и административные помещения", - отмечается.
З.Гасанов также осмотрел стоящие на боевом дежурстве многоцелевые радиолокационные станции, пусковые установки и другие боевые средства.
"Находящееся в распоряжении подразделения самое современное вооружение и военная техника способны обнаружить, определить параметры полета и в сложной обстановке уничтожить все виды воздушных целей", - подчеркивается в сообщении.
Б.Рустамбеков
Цены на нефть сократили рост на данных о запасах в США, Brent на уровне $62,7 за баррель
Азербайджан сэкономил более 17 млн манатов за счет реформ в системе госуправления
Денежная масса в обращении в Азербайджане с начала 2017г выросла на 12% - глава Центробанка
Инвалиды Карабахской войны и семьи шехидов ежегодно будут получать 500-600 квартир в Азербайджане – министр труда
В Азербайджане около 340 человек привлечены к уголовной ответственности в 2017 году за неисполнение судебных требований – министр юстиции
Побег обвиняемых при перевозке выявил недостатки в деятельности Пенитенциарной службы – министр юстиции Азербайджана
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
НАТО и ЕС солидарны с приговором МТБЮ Младичу
Британия выделит $58 млрд на поддержку рынка жилья, отменит госпошлину для ряда сделок
Рухани видит в тесном сотрудничестве России, Ирана и Турции возможность установления мира в Сирии
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Следи за «Брейн-ринг», заработай подарок от Nar!
Форум и CEO Lunch Tbilisi состоятся 15 декабря
Nobel Oil Services проводит ознакомительные сессии для поставщиков и подрядчиков
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»