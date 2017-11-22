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Карабахский конфликт 22.11.2017 17:22

ПВО Азербайджана обладают современным вооружением для уничтожения воздушных целей противника – Минобороны

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял участие в открытии нового жилого комплекса (ЖК) подразделения противовоздушной обороны Военно-воздушных сил (ВВС), сообщает пресс-служба министерства.

"Министр ознакомился с созданными условиями для военнослужащих, осмотрел солдатскую казарму, столовую, медицинский пункт, строевой плац, спортивный городок, а также другие служебные и административные помещения", - отмечается.

З.Гасанов также осмотрел стоящие на боевом дежурстве многоцелевые радиолокационные станции, пусковые установки и другие боевые средства.

"Находящееся в распоряжении подразделения самое современное вооружение и военная техника способны обнаружить, определить параметры полета и в сложной обстановке уничтожить все виды воздушных целей", - подчеркивается в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ПВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]