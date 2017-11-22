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Регион 22.11.2017 17:29

Эрдоган и Рухани встречаются в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его иранский коллега Хасан Рухани проводят двусторонние переговоры в Сочи, сообщает в среду турецкое агентство "Анадолу".

Встреча иранского и турецкого лидеров стартовала в 16:50 в санатории "Русь", она проходит в закрытом режиме.

В среду в Сочи проходит первый в истории трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран, посвященный сирийскому урегулированию.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАН, СОЧИ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]