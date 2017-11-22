Эрдоган и Рухани встречаются в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его иранский коллега Хасан Рухани проводят двусторонние переговоры в Сочи, сообщает в среду турецкое агентство "Анадолу".

Встреча иранского и турецкого лидеров стартовала в 16:50 в санатории "Русь", она проходит в закрытом режиме.

В среду в Сочи проходит первый в истории трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран, посвященный сирийскому урегулированию.