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Дальнее зарубежье 22.11.2017 19:03

Литва рассчитывает на размещение систем ПВО НАТО в Прибалтике, ожидает прорыва на переговорах в 2018 году - Минобороны

Вильнюс рассчитывает на размещение систем противовоздушной обороны (ПВО) НАТО в странах Балтии, надеется в середине следующего года добиться прорыва на переговорах в Альянсе, заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

"Прежде всего, мы стремимся к тому, чтобы воздушная оборона была включена в оборонные планы сил передового базирования, в нынешние планы, чтобы она (оборона) была обеспечена в ходе структурной реформы руководства НАТО, чтобы было предоставлено подкрепление и прочие силы", - сказал Р.Кароблис журналистам в среду.

По его словам, детали по этому вопросу согласуются на техническом уровне, однако министр надеется на перелом в этом вопросе на политическом уровне.

Министр обороны отметил, что постоянная дислокация систем противовоздушной обороны в регионе сейчас маловероятна, поскольку, недостаток этих вооружений ощущается во всем альянсе.

С целью укрепления воздушной обороны также рассматривается возможность предоставить более широкие полномочия истребителям союзников, выполняющим миссию Балтийского воздушного патруля.

Как отмечает агентство BNS, ПВО - одно из самых слабых мест Балтийских стран в военном отношении. Литва, Латвия и Эстония сейчас располагают только ЗРК ближней дальности, которые могут поражать цели на расстоянии 3-5 километров.

В конце октября Р.Кароблис, подписавший договор о покупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) для литовских Вооруженных сил, сообщил, что норвежские передвижные ЗРК средней дальности NASAMS обойдутся Литве в 110 млн евро.

Должностные лица не раскрывают точное количество приобретаемых ЗРК, но ими будут оснащены две батареи. Это не позволит создать над Литвой так называемую бесполетную зону, а ЗРК будут дислоцироваться в приоритетных районах, которые установит командование Вооруженных сил, отмечает агентство.

Норвежские ракетные комплексы могут поражать цели на расстоянии нескольких десятков км и сбивать цели на высоте 15 км.

Кроме того, отмечается, что Польша собирается приобрести у американцев системы Patriot, которые могут сбивать и ракеты. В Варшаве рассматривают возможность того, что эти американские системы могли бы покрывать и воздушное пространство Литвы.

"Несомненно, ракеты Patriot, которые будут приобретены Польшей, будут интегральной частью воздушной обороны НАТО", - сказал генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас.

В мае глава Пентагона Джеймс Мэттис заявлял на пресс-конференции в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Вильнюсе о готовности США дислоцировать оборонные системы в Балтийских странах для сдерживания России, однако публично не комментировал возможность развертывания в регионе наземных установок ПРО "Patriot", сообщало агентство BNS.

10 июля в Минобороны Литвы заявили, что для проведения учений Tobruq legacy 2017 ("Наследие Тобрука - 2017") в июле ПВО Соединенные Штаты впервые дислоцировали в республике ЗРК большой дальности Patriot. 20 июля Д.Грибаускайте отметила, что американские ЗРК Patriot должны быть размещены в Балтийском регионе на постоянной основе.

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Тэги: ЛИТВА, МИНОБОРОНЫ, ПВО, НАТО


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