SOCAR–KBR подготовит базовый проект верхних строений платформы по приему газа и конденсата с месторождения Абшерон на Каспии

Совместное предприятие (СП) «SOCAR–KBR» стало подрядчиком французской компании TOTAL по подготовке FEED(эскизного базового проекта) верхних строений платформы по приему газа и конденсата под высоким давлением в рамках первой фазы разработки месторождения Абшерон, говорится в сообщении компании KBR Inc.

«Платформа будет размещена на нефтепромыслах «Нефтяные Камни» и подключена к существующим здесь сооружениям для поставки газа и конденсата в сеть компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР). Этот контракт является третьим, полученным СП «SOCAR–KBR» с начала деятельности в середине 2015 года», говорится в сообщении.

Как сообщалось, SOCAR и TOTAL 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения Абшерон.

Первая фаза разработки месторождения Абшерон предусматривает добычу 1,5 млрд кубометров газа в год. Начало добычи газа с месторождения запланировано на конец 2019 года. Добытый газ будет направляться на внутренний рынок Азербайджана.

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с морского блока Абшерон, подписано 27 февраля 2009 года. В настоящее время участниками проекта являются SOCAR (50%) и TOTAL (50% - оператор). Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.

Блок Абшерон находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров. По итогам бурения первой разведочной скважины TOTAL в сентябре 2011 года подтвердила наличие на месторождении Абшерон значительных запасов газа, которые оцениваются в 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

SOCAR и «KBR» (США) в марте 2015 года создали совместное предприятие по инжиниринговым услугам. СП предоставляет инженерные услуги, в том числе техническое проектирование, и строительные услуги по проектам, связанным с геологической разведкой, добычей и переработкой нефти, ее транспортировки, повторной переработки нефти и нефтепродуктов.

KBR, Inc. (бывш. Kellogg Brown & Root) - американская инженерно-строительная и сервисная компания. Один из ведущих поставщиков Армии США и Министерства обороны США. Является дочерней организацией Halliburton, контрольный пакет был приобретен в 1962 году. Штаб-квартира компании находится в Хьюстоне.

KBR с 1994 года участвует в проектах в Азербайджане в качестве инжиниринговой компании, в том числе в проектах Азери-Чираг-Гюнешли и Шах-Дениз.

Н.Аббасова







