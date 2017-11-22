Путин, Эрдоган и Рухани встречаются в Сочи

Первый в истории трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран, посвященный сирийскому урегулированию, стартовал в Сочи.
Президенты РФ, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани - лидеры трех стран-гарантов Астанинского процесса по сирийскому урегулированию - встречаются в пансионате "Русь".
Первым на встречу приехал Х.Рухани, и до начала трехстороннего саммита у него была возможность кратко пообщаться с В.Путиным. Затем на встречу прибыл Р.Эрдоган. Здороваясь с российской делегацией, он поприветствовал пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова по-турецки.
Ожидается, что три президента обсудят дальнейшие шаги по обеспечению долгосрочной нормализации обстановки в Сирии, сообщала ранее пресс-служба Кремля.
Среди тем, которые стороны планировали вынести на обсуждение в ходе этого саммита, назывались запуск политического процесса в Сирии, в том числе, параметры организации Конгресса сирийского национального диалога (с инициативой созыва которого выступил ранее В.Путин), ситуация в зонах деэскалации, в частности, в сирийской провинции Идлиб, а также в районе Африн, где присутствуют курдские военизированные формирования, гуманитарное содействие Сирии.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, три президента проведут переговоры, затем сделают заявление для прессы и продолжат общение за рабочим ланчем.
По завершении трехстороннего формата В.Путин отдельно встретится с президентом Ирана. С президентом Турции такой беседы не предусмотрено, поскольку В.Путин и Р.Эрдоган встречались в Сочи 10 дней назад.
В преддверии саммита Россия-Турция-Иран В.Путин в течение двух дней провел целую серию телефонных переговоров с лидерами стран, вовлеченных в сирийское урегулирование, в том числе, с президентом США Дональдом Трампом и главами ряда стран Ближнего Востока - президентом Египта, эмиром Катара, королем Саудовской Аравии, премьер-министром Израиля.
Ключевым событием в подготовке к трехстороннему саммиту стал блиц-визит в Сочи президента Сирии Башара Асада, с которым В.Путин встречался в Москве больше двух лет назад. Визит длился около четырех часов, три из которых заняли переговоры президентов России и Сирии.
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