Спецслужба Грузии подтверждает завершение спецоперации в Тбилиси, один из подозреваемых в терроризме ликвидирован

СГБ Грузии подтверждает завершение контртеррористической операции в Тбилиси, сообщает в среду грузинская телекомпания "Рустави-2".
По неподтвержденной информации, один подозреваемый в терроризме ликвидирован.
Сообщается, что спецназ и бронетехника уже покидают место, где проводилась спецоперация.
Между тем, ряд СМИ сообщают, что, также по неподтвержденной информации, трое подозреваемых в терроризме ранены.
Представителей грузинских СМИ пропустили к месту спецоперации. На кадрах, передаваемых в прямом эфире телеканалами, видно тело в гражданской одежде, частично прикрытое простыней. Предположительно, это один из террористов.
В одной из квартир продолжается пожар, который пытаются потушить пожарные.
Спецоперация на улице монаха Габриэла Салоса в Исанском районе Тбилиси проводилась с вечера вторника и продолжалась около 20 часов. В ходе спецоперации погиб спецназовец.
Ранее в Службе госбезопасности Грузии заявили журналистам, что, по предварительной информации, обстрелявшие спецназ люди не являются гражданами Грузии, и подозреваются в членстве в террористической организации. При этом не указывалась национальность подозреваемых и не уточнялось название террористической организации.
Сайт грузинской газеты "Квирис палитра" сообщил в среду, что это, возможно, участники террористической организации "Исламское государство". По данным газеты, подозреваемые в терроризме по национальности являются чеченцами, которые предположительно нелегально прибыли в Грузию.
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