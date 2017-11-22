Спецслужба Грузии подтверждает завершение спецоперации в Тбилиси, один из подозреваемых в терроризме ликвидирован

СГБ Грузии подтверждает завершение контртеррористической операции в Тбилиси, сообщает в среду грузинская телекомпания "Рустави-2".

По неподтвержденной информации, один подозреваемый в терроризме ликвидирован.

Сообщается, что спецназ и бронетехника уже покидают место, где проводилась спецоперация.

Между тем, ряд СМИ сообщают, что, также по неподтвержденной информации, трое подозреваемых в терроризме ранены.

Представителей грузинских СМИ пропустили к месту спецоперации. На кадрах, передаваемых в прямом эфире телеканалами, видно тело в гражданской одежде, частично прикрытое простыней. Предположительно, это один из террористов.

В одной из квартир продолжается пожар, который пытаются потушить пожарные.

Спецоперация на улице монаха Габриэла Салоса в Исанском районе Тбилиси проводилась с вечера вторника и продолжалась около 20 часов. В ходе спецоперации погиб спецназовец.

Ранее в Службе госбезопасности Грузии заявили журналистам, что, по предварительной информации, обстрелявшие спецназ люди не являются гражданами Грузии, и подозреваются в членстве в террористической организации. При этом не указывалась национальность подозреваемых и не уточнялось название террористической организации.

Сайт грузинской газеты "Квирис палитра" сообщил в среду, что это, возможно, участники террористической организации "Исламское государство". По данным газеты, подозреваемые в терроризме по национальности являются чеченцами, которые предположительно нелегально прибыли в Грузию.