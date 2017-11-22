Будущий президент Зимбабве встретился с президентом ЮАР и направился в Зимбабве

Предполагаемый будущий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, которого ранее отстранил от должности вице-президента бывший многолетний лидер страны Роберт Мугабе, встретился в ЮАР с президентом страны Джейкобом Зумой, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

Встреча Э.Мнангагвы с Дж.Зумой прошла в Претории. После разговора Э.Мнангагва направился из аэропорта Йоханнесбурга на частном самолете в Зимбабве. Ожидается, что Э. Мнангагва прибудет на авиационную базу вблизи столицы Зимбабве, Хараре.

Возле авиабазы в ожидании политика собрались несколько сотен людей. Некоторые из них держат плакаты с фотографиями Э.Мнангагвы и надписями "С возвращением, наш герой" и "Будучи верным своему слову, ты вернулся. Добро пожаловать".

Местная частная газета "Ньюсдей" сообщает, что Э.Мнангагву встретят в Хахаре главнокомандующий армией Зимбабве Константино Чивенга и члены правящей партии Зимбабве ЗАНУ-ПФ, после чего он встретится с Р.Мугабе.

Ранее сайт телерадиовещательной корпорации Зимбабве Зет-Би-Си сообщил, что церемония инаугурации Э.Мнангагвы состоится в пятницу.

По данным Зет-Би-Си, Э.Мнангагва прибудет в Хараре в среду в 18:00 по местному времени (19:00 мск).

Ранее сообщалось, что 21 ноября на заседании парламента спикер зачитал письмо от Р.Мугабе, в котором тот объявил, что добровольно уходит в отставку.