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Дальнее зарубежье 22.11.2017 19:17

Будущий президент Зимбабве встретился с президентом ЮАР и направился в Зимбабве

Предполагаемый будущий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, которого ранее отстранил от должности вице-президента бывший многолетний лидер страны Роберт Мугабе, встретился в ЮАР с президентом страны Джейкобом Зумой, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

Встреча Э.Мнангагвы с Дж.Зумой прошла в Претории. После разговора Э.Мнангагва направился из аэропорта Йоханнесбурга на частном самолете в Зимбабве. Ожидается, что Э. Мнангагва прибудет на авиационную базу вблизи столицы Зимбабве, Хараре.

Возле авиабазы в ожидании политика собрались несколько сотен людей. Некоторые из них держат плакаты с фотографиями Э.Мнангагвы и надписями "С возвращением, наш герой" и "Будучи верным своему слову, ты вернулся. Добро пожаловать".

Местная частная газета "Ньюсдей" сообщает, что Э.Мнангагву встретят в Хахаре главнокомандующий армией Зимбабве Константино Чивенга и члены правящей партии Зимбабве ЗАНУ-ПФ, после чего он встретится с Р.Мугабе.

Ранее сайт телерадиовещательной корпорации Зимбабве Зет-Би-Си сообщил, что церемония инаугурации Э.Мнангагвы состоится в пятницу.

По данным Зет-Би-Си, Э.Мнангагва прибудет в Хараре в среду в 18:00 по местному времени (19:00 мск).

Ранее сообщалось, что 21 ноября на заседании парламента спикер зачитал письмо от Р.Мугабе, в котором тот объявил, что добровольно уходит в отставку.

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Тэги: ЮАР, ЗИМБАБВЕ, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]