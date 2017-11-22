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Регион 22.11.2017 18:00

Боевые действия против террористов в Сирии завершаются, усилия РФ, Турции и Ирана предотвратили распад САР - Путин

Усилия России, Ирана и Турции позволили предотвратить распад Сирии, масштабные боевые действия против террористов в этой стране завершаются, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Масштабные боевые действия против террористических бандформирований в Сирии завершаются. Отмечу, что благодаря этим усилиям России, Ирана и Турции удалось предотвратить распад Сирии, не допустить ее захвата террористами, избежать гуманитарной катастрофы", - сказал он в среду в начале встречи президентов РФ, Ирана и Турции.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]