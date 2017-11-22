Боевые действия против террористов в Сирии завершаются, усилия РФ, Турции и Ирана предотвратили распад САР - Путин

Усилия России, Ирана и Турции позволили предотвратить распад Сирии, масштабные боевые действия против террористов в этой стране завершаются, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Масштабные боевые действия против террористических бандформирований в Сирии завершаются. Отмечу, что благодаря этим усилиям России, Ирана и Турции удалось предотвратить распад Сирии, не допустить ее захвата террористами, избежать гуманитарной катастрофы", - сказал он в среду в начале встречи президентов РФ, Ирана и Турции.