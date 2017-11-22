Путин отметил роль Эрдогана и Рухани в астанинском процессе

Президент РФ Владимир Путин отметил особую роль своих турецкого и иранского коллег Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани в сирийском урегулировании.

"Если бы не ваша позиция, астанинского процесса бы просто не было, не было бы прекращения боевых действий, не было бы прекращения огня, не было бы создания зон деэскалации ", - сказал он в начале встречи президентов РФ, Ирана и Турции.

"Менее года назад мы инициировали запуск астанинского процесса, взяли на себя ответственность гарантировать выполнение достигнутых договоренностей, способствовать продвижению межсирийского диалога в Женеве под эгидой ООН. Впервые за одним столом удалось собрать представителей правительств вооруженной оппозиции", - сказал глава российского государства.