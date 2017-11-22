Азербайджан завершает работу с Ираном по соглашению о кредите в $500 млн на строительство ж/д Астара-Решт – министр финансов

Азербайджан завершат работу над подготовкой соглашения для предоставления Ирану кредита на строительство железной дороги Астара-Решт на иранской территории, заявил министр финансов Самир Шарифов.
Ранее президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан предоставит Ирану кредит в размере $500 млн на строительство железной дороги Астара-Решт (часть транспортного коридора Север-Юг) и оснащению ее оборудованием.
"В этом направлении ведется активная работа. В настоящее время завершается работа над подготовкой кредитного соглашения", - сказал С.Шарифов в среду, выступая в парламенте.
Транспортный коридор "Север-Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Основным преимуществом коридора "Север-Юг" по сравнению с другими маршрутами является снижение расстояния и сроков доставки грузов в два-три раза. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору "Север-Юг" время доставки грузов составляет 20-25 дней.
С целью развития перевозок по этому направлению Азербайджан, Иран и Россия в 2005 году заключили соглашение о строительстве сегментов железной дороги на территории Ирана протяженностью 375 км и Азербайджана между Астарой и азербайджано-иранской границей, а также реконструкции уже существующей железной дороги на территории Азербайджана.
А.Азизов
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