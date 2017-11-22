Путин уверен, что президенты РФ, Турции и Ирана проведут результативные дискуссии, которые приведут к восстановлению мира и безопасности в Сирии

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что переговоры с президентами Ирана и Турции будут способствовать восстановлению мира в Сирии.

"Экспертами наших стран проведена серьезная подготовительная работа по содержательному наполнению сегодняшних переговоров. Поэтому уверен, что дискуссия будет предметной и результативной, а достигнутые договоренности послужат дальнейшему восстановлению мира и безопасности в Сирии, укреплению ее суверенитета, единства и территориальной целостности", - сказал В.Путин в начале встречи с президентами Ирана и Турции.

Он также отметил, что переговоры будут способствовать стабилизации положения на Ближнем Востоке, в целом.