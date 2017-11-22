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Регион 22.11.2017 18:12

Путин уверен, что президенты РФ, Турции и Ирана проведут результативные дискуссии, которые приведут к восстановлению мира и безопасности в Сирии

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что переговоры с президентами Ирана и Турции будут способствовать восстановлению мира в Сирии.

"Экспертами наших стран проведена серьезная подготовительная работа по содержательному наполнению сегодняшних переговоров. Поэтому уверен, что дискуссия будет предметной и результативной, а достигнутые договоренности послужат дальнейшему восстановлению мира и безопасности в Сирии, укреплению ее суверенитета, единства и территориальной целостности", - сказал В.Путин в начале встречи с президентами Ирана и Турции.

Он также отметил, что переговоры будут способствовать стабилизации положения на Ближнем Востоке, в целом.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ТУРЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]