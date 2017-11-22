Задержанного во Франции Керимова подозревают в отмывании десятков миллионов евро

Российского сенатора Сулеймана Керимова подозревают в отмывании средств, сокрытых в результате уклонения от уплаты налогов, сообщает сайт газеты "Фигаро" со ссылкой на собственный источник.
Издание отмечает, что речь идет о "нескольких десятках миллионов евро".
Кроме того, "Фигаро" со ссылкой на близкий к делу источник пишет, что вместе с С.Керимовым были задержаны четыре человека - это "лица, которых он нанимал, или которые работали на него на разных объектах недвижимости, которыми он владеет на Лазурном берегу".
Газета отмечает, что, по версии следователей С.Керимов, предположительно, через посредников и подставные фирмы скупал объекты недвижимости на Лазурном берегу, в частности, на мысе Антиб, где любят отдыхать состоятельные люди. При этом в документах приводилась заниженная стоимость покупки домов, чтобы снизить сумму выплачиваемых налогов.
По инфорации "Фигаро", в среду истекает срок содержания С.Керимова под стражей. Он должен предстать перед судебным следователем в Ницце, который определит дальнейшие шаги по этому делу.
С.Керимов был задержан вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы и доставлен в полицейский участок. "В настоящее время российские загранучреждения во Франции находятся в постоянном контакте с французскими властями и добиваются от них немедленного освобождения Керимова", - сообщила во вторник пресс-атташе российского посольства Анна Шлычкова.
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