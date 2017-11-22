Банковская система Азербайджана обладает свободными средствами в размере более 6,5 млрд манатов – глава ЦБ

В банковской системе Азербайджана в настоящее время имеются свободные средства в размере свыше 6,5 млрд манатов, заявил председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов.

"В банковской системе в настоящее время имеются свободные средства в размере 6,5 млрд манатов. 70% этих средств находятся в распоряжении финансово здоровых банков", - сказал Э.Рустамов в среду в парламенте.

По его словам, данные свободные средства не используются для кредитования экономики.

"Мы должны акцентировать внимание на причинах этого", - добавил Э.Рустамов.

Он отметил, что одной из основных проблем является высокий уровень инфляции (среднегодовая инфляция на уровне 13,7% по итогам января-октября - ИФ). "Поэтому мы проводим консервативную политику в этом направлении с учетом всех возможных рисков", - подчеркнул он.

Э.Рустамов считает, что правительство и ЦБА обладают достаточными рычагами для выполнения основных задач – обеспечения макроэкономической стабильности, снижения инфляции до однозначного уровня и обеспечения стабильности курса.

А.Азизов