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Финансы 22.11.2017 18:22

Банковская система Азербайджана обладает свободными средствами в размере более 6,5 млрд манатов – глава ЦБ

В банковской системе Азербайджана в настоящее время имеются свободные средства в размере свыше 6,5 млрд манатов, заявил председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов.

"В банковской системе в настоящее время имеются свободные средства в размере 6,5 млрд манатов. 70% этих средств находятся в распоряжении финансово здоровых банков", - сказал Э.Рустамов в среду в парламенте.

По его словам, данные свободные средства не используются для кредитования экономики.

"Мы должны акцентировать внимание на причинах этого", - добавил Э.Рустамов.

Он отметил, что одной из основных проблем является высокий уровень инфляции (среднегодовая инфляция на уровне 13,7% по итогам января-октября - ИФ). "Поэтому мы проводим консервативную политику в этом направлении с учетом всех возможных рисков", - подчеркнул он.

Э.Рустамов считает, что правительство и ЦБА обладают достаточными рычагами для выполнения основных задач – обеспечения макроэкономической стабильности, снижения инфляции до однозначного уровня и обеспечения стабильности курса.

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, СРЕДСТВА, СВОБОДНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]