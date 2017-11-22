SOCAR в 2018 году получит из госбюджета 100 млн манат на ведение буровых операций

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайдана, ГНКАР) в 2018 году получит 100 млн манат из средств госбюджета Азербайджана для ведения буровых работ, заявил в среду министр финансов Самир Шарифов.

«В текущем году компании SOCAR из госбюджета было выделено 100 млн манат на проведение буровых работ. Средства, которые планируется выделить компании на эти цели в 2018 году, будет не ниже вышеуказанного объема», - сказал С.Шарифов, выступая в парламенте.

Н.Аббасова