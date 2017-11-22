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ТЭК 22.11.2017 18:30

SOCAR в 2018 году получит из госбюджета 100 млн манат на ведение буровых операций

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайдана, ГНКАР) в 2018 году получит 100 млн манат из средств госбюджета Азербайджана для ведения буровых работ, заявил в среду министр финансов Самир Шарифов.

«В текущем году компании SOCAR из госбюджета было выделено 100 млн манат на проведение буровых работ. Средства, которые планируется выделить компании на эти цели в 2018 году, будет не ниже вышеуказанного объема», - сказал С.Шарифов, выступая в парламенте.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, БУРЕНИЕ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]