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Макроэкономика 22.11.2017 18:32

Денежная масса в обращении в Азербайджане с начала 2017г выросла на 12% - глава Центробанка

Денежная масса в обращении в Азербайджане с начала года увеличилась на 12%, тенденция роста сохранится до конца 2017 года, заявил председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов.

"С начала года денежная масса увеличилась на 12%. С февраля текущего года Центробанк направил в экономику порядка 1,8 млрд манатов", - сказал Э.Рустамов в среду, выступая в парламенте.

По его словам, до конца 2017 года денежная масса в обращении "еще немного увеличится".

Э.Рустамов подчеркнул, что в настоящее время денежной массы в обращении на 24% меньше показателя 2014 года. "Этому есть научное и объективное обоснование, связанное с тем, что до коррекции курса маната (девальваций в 2015 году -ИФ) население страны имело значительные накопления в манатах, после коррекции курса тенденция накоплений изменилась (в пользу инвалюты – ИФ)", - добавил он.

А.Азизов

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Тэги: МАССА, ДЕНЕЖНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]