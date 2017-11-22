Денежная масса в обращении в Азербайджане с начала 2017г выросла на 12% - глава Центробанка

Денежная масса в обращении в Азербайджане с начала года увеличилась на 12%, тенденция роста сохранится до конца 2017 года, заявил председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов.

"С начала года денежная масса увеличилась на 12%. С февраля текущего года Центробанк направил в экономику порядка 1,8 млрд манатов", - сказал Э.Рустамов в среду, выступая в парламенте.

По его словам, до конца 2017 года денежная масса в обращении "еще немного увеличится".

Э.Рустамов подчеркнул, что в настоящее время денежной массы в обращении на 24% меньше показателя 2014 года. "Этому есть научное и объективное обоснование, связанное с тем, что до коррекции курса маната (девальваций в 2015 году -ИФ) население страны имело значительные накопления в манатах, после коррекции курса тенденция накоплений изменилась (в пользу инвалюты – ИФ)", - добавил он.

А.Азизов