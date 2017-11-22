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Финансы 22.11.2017 18:36

Азербайджан сэкономил более 17 млн манатов за счет реформ в системе госуправления

Реформы в системе госуправления в Азербайджане позволили сэкономить бюджету более 17 млн манатов, заявил министр финансов Самир Шарифов.

"Мы не считаем высокими расходы на систему госуправления, заложенные в госбюджете Азербайджана", - сказал С.Шарифов в среду, выступая в парламенте.

По его словам, власти страны инициировали определенные реформы в системе госуправления, сокращения госаппарата. "В результате этих реформ удалось сэкономить более 17 млн манатов", - добавил министр.

А.Азизов

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Тэги: ГОСУПРАВЛЕНИЕ, РЕФОРМЫ, ЭКОНОМИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]