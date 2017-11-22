Азербайджан сэкономил более 17 млн манатов за счет реформ в системе госуправления

Реформы в системе госуправления в Азербайджане позволили сэкономить бюджету более 17 млн манатов, заявил министр финансов Самир Шарифов.

"Мы не считаем высокими расходы на систему госуправления, заложенные в госбюджете Азербайджана", - сказал С.Шарифов в среду, выступая в парламенте.

По его словам, власти страны инициировали определенные реформы в системе госуправления, сокращения госаппарата. "В результате этих реформ удалось сэкономить более 17 млн манатов", - добавил министр.

А.Азизов