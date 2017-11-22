Иран готов оказать помощь в борьбе с терроризмом другим государствам региона - Рухани

Иран готов оказать помощь в борьбе с терроризмом другим странам в случае их просьбы, заявил президент страны Хасан Рухани.
"Мы в борьбе с международным терроризмом настроены очень серьезно, готовы по просьбе других стран региона оказать им такую помощь", - сказал Х.Рухани на саммите лидеров России, Турции и Ирана.
При этом он добавил: "К сожалению, некоторые страны в нашем регионе, следуя с Соединенными Штатами сионистскому режиму, занимаются созданием разногласий и розни между народами региона".
По мнению Х.Рухани, ответственность "за результат своей недоброжелательной политики, основанной на создании раскола, они хотят переложить на других".
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