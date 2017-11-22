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Регион 22.11.2017 19:00

Иран готов оказать помощь в борьбе с терроризмом другим государствам региона - Рухани

Иран готов оказать помощь в борьбе с терроризмом другим странам в случае их просьбы, заявил президент страны Хасан Рухани.

"Мы в борьбе с международным терроризмом настроены очень серьезно, готовы по просьбе других стран региона оказать им такую помощь", - сказал Х.Рухани на саммите лидеров России, Турции и Ирана.

При этом он добавил: "К сожалению, некоторые страны в нашем регионе, следуя с Соединенными Штатами сионистскому режиму, занимаются созданием разногласий и розни между народами региона".

По мнению Х.Рухани, ответственность "за результат своей недоброжелательной политики, основанной на создании раскола, они хотят переложить на других".

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОН, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]