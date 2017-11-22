Предполагаемый будущий президент Зимбабве прибыл в страну

Предполагаемый будущий глава зимбабвийского государства Эммерсон Мнангагва прибыл в столицу страны и направляется в президентскую резиденцию, сообщает в среду телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на представителя правящей партии Зимбабве ЗАНУ-ПФ Ларри Мавиму.
По словам представителя партии, Э.Мнангагва направляется в президентскую резиденцию, чтобы провести брифинг с членами правительства Зимбабве. В Хараре, столицу Зимбабве, Э.Мнангагва прибыл в 17:30 по московскому времени.
Ранее Э.Мнангагва вылетел в Зимбабве из ЮАР, где перед отъездом встретился с президентом страны Джейкобом Зумой.
Э.Мнангагва с 2014 года занимал пост вице-президента Зимбабве, однако в ноябре 2017 года его отстранил от должности вице-президента бывший многолетний лидер страны Роберт Мугабе. Спустя некоторое время вооруженные силы Зимбабве, которые поддерживали Э.Мнангагву, взяли под контроль ситуацию в стране. 21 ноября Р.Мугабе написал письмо об отставке.
Все время после отставки Э.Мнангагва находился за пределами Зимбабве, так как, по его словам, опасался за свою безопасность.
Ожидается, что церемония инаугурации Э.Мнангагвы состоится в пятницу.
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