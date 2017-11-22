Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9963 RUR   0.0287 GBR   2.2537 TRY   0.4286

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.83 Brent   62.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 10° 24 Ноя 25 Ноя

Дальнее зарубежье 22.11.2017 19:20

Предполагаемый будущий президент Зимбабве прибыл в страну

Предполагаемый будущий глава зимбабвийского государства Эммерсон Мнангагва прибыл в столицу страны и направляется в президентскую резиденцию, сообщает в среду телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на представителя правящей партии Зимбабве ЗАНУ-ПФ Ларри Мавиму.

По словам представителя партии, Э.Мнангагва направляется в президентскую резиденцию, чтобы провести брифинг с членами правительства Зимбабве. В Хараре, столицу Зимбабве, Э.Мнангагва прибыл в 17:30 по московскому времени.

Ранее Э.Мнангагва вылетел в Зимбабве из ЮАР, где перед отъездом встретился с президентом страны Джейкобом Зумой.

Э.Мнангагва с 2014 года занимал пост вице-президента Зимбабве, однако в ноябре 2017 года его отстранил от должности вице-президента бывший многолетний лидер страны Роберт Мугабе. Спустя некоторое время вооруженные силы Зимбабве, которые поддерживали Э.Мнангагву, взяли под контроль ситуацию в стране. 21 ноября Р.Мугабе написал письмо об отставке.

Все время после отставки Э.Мнангагва находился за пределами Зимбабве, так как, по его словам, опасался за свою безопасность.

Ожидается, что церемония инаугурации Э.Мнангагвы состоится в пятницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЗИМБАБВЕ, МНАНГАГВА, ПРИБЫТИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]