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Регион 22.11.2017 19:30

Рухани видит в тесном сотрудничестве России, Ирана и Турции возможность установления мира в Сирии

Президент Ирана Хасан Рухани считает, что для урегулирования ситуации в Сирии сегодня открывается новая перспектива - Москва, Тегеран и Анкара обязались тесно взаимодействовать для создания мира и стабильности в этой стране.

"Сегодня открывается новая перспектива для завершения кризиса в Сирии. Очень рад, что три страны, подчеркивая территориальную целостность, национальный суверенитет, независимость и единство Сирии, обязались тесно сотрудничать для создания мира и стабильности в Сирии", - сказал Х.Рухани в среду на саммите лидеров России, Турции, Ирана.

Вместе с тем он подчеркнул, что международное сообщество должно препятствовать иностранному вмешательству в дела Сирии.

"Роль международного сообщества в будущем Сирии должна быть направлена на оказание помощи народу этой страны с тем, чтобы они достигли стабильности(...), а также с тем, чтобы положить конец иностранному вмешательству и навязыванию своего мнения народу Сирии", - сказал Х.Рухани.

др

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Тэги: ИРАН, РУХАНИ, СИРИЯ, ПЕРСПЕКТИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]