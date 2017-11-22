Рухани видит в тесном сотрудничестве России, Ирана и Турции возможность установления мира в Сирии

Президент Ирана Хасан Рухани считает, что для урегулирования ситуации в Сирии сегодня открывается новая перспектива - Москва, Тегеран и Анкара обязались тесно взаимодействовать для создания мира и стабильности в этой стране.

"Сегодня открывается новая перспектива для завершения кризиса в Сирии. Очень рад, что три страны, подчеркивая территориальную целостность, национальный суверенитет, независимость и единство Сирии, обязались тесно сотрудничать для создания мира и стабильности в Сирии", - сказал Х.Рухани в среду на саммите лидеров России, Турции, Ирана.

Вместе с тем он подчеркнул, что международное сообщество должно препятствовать иностранному вмешательству в дела Сирии.

"Роль международного сообщества в будущем Сирии должна быть направлена на оказание помощи народу этой страны с тем, чтобы они достигли стабильности(...), а также с тем, чтобы положить конец иностранному вмешательству и навязыванию своего мнения народу Сирии", - сказал Х.Рухани.

др