Спецслужба Грузии сообщила о ликвидации трех подозреваемых в терроризме, один человек задержан

В ходе проведенной в Исанском районе Тбилиси спецоперации ликвидированы трое членов преступной группы и один задержан, сообщила в среду на брифинге руководитель пресс-службы Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Нино Гиоргобиани.

"По имеющейся информации, члены преступной группы не были гражданами Грузии, наблюдение за этими лицами велось в последние несколько недель", - сказала она.

По ее информации, в рамках международного антитеррористического сотрудничества с целью идентификации указанных лиц ведутся мероприятия с целью установления их преступных связей.

Н.Гиоргобиани также сообщила, что в ходе спецоперации погиб один сотрудник спецназа СГБ и двое получили ранения. Также, по ее словам, ранения получили двое сотрудников МВД Грузии.

Как заявила Н.Гиоргобиани, дополнительная информация будет предоставлена общественности в ближайшие дни.

Спецоперация на улице монаха Габриэла Салоса в Исанском районе Тбилиси проводилась с вечера вторника и продолжалась около 20 часов. По данным некоторых СМИ, обстрелявшие спецназ люди - это, возможно, члены террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). По данным СМИ, подозреваемые в терроризме по национальности являются чеченцами, которые предположительно нелегально прибыли в Грузию.