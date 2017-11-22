НАТО и ЕС солидарны с приговором МТБЮ Младичу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал в среду решение Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) по генералу Ратко Младичу, которым тот приговорен к пожизненному заключению.
"Это свидетельствует о том, что верховенство права работает, а лица, виновные в военных преступлениях, привлекаются к ответственности", - говорится в заявлении генсека альянса, распространенном в Брюсселе пресс-службой НАТО.
По словам Й.Столтенберга, как командир боснийских сербов генерал Р.Младич "виновен в ужасающих преступлениях против мирных жителей, включая убийство тысяч боснийских мужчин и мальчиков в Сребренице в 1995 году".
"НАТО помогла положить конец этой темной главе в истории Европы. Западные Балканы имеют стратегическое значение для нашего альянса, который уже более двадцати лет помогает строить стабильность в регионе. Мы видим будущее Западных Балкан в евроатлантическом сотрудничестве и интеграции для тех, кто этого хочет", - подчеркнул генеральный секретарь Организации Североатлантического договора.
На приговор Р.Младичу отреагировала и Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС). Ее официальный представитель распространил в среду коммюнике, в котором отмечается, что вынесенный по делу сербского генерала вердикт "затрагивает некоторые из самых мрачных, наиболее трагических событий в недавней истории Боснии и Герцеговины, Западных Балкан, Европы, включая геноцид в Сребренице".
"Обеспечение справедливости и борьба с безнаказанностью за самые ужасные преступления - это фундаментальная человеческая обязанность", - заявил представитель ЕВС.
Он выразил сочувствие тем, кто выжил и кто потерял своих близких.
Евросоюз, говорится в коммюнике, "полностью уважает решения МТБЮ и поддерживает его работу". "Мы твердо заявляем о необходимости полного сотрудничества с МТБЮ, а также с его преемником - Международным остаточным механизмом для уголовных трибуналов", - подчеркивают в Брюсселе.
"Европейский союз надеется, что все страны региона будут решительно настроены и привержены делу примирения, регионального сотрудничества и добрососедских отношений", - отмечается в коммюнике представителя ЕВС.
Ов пч
ПВО Азербайджана обладают современным вооружением для уничтожения воздушных целей противника – Минобороны
Поддержка Арменией российской резолюции по Борьбе с нацизмом и неонацизмом в ГА ООН является лицемерием, заявляют в Баку
Баку призывает главу МИД Армении отказаться от "страусиной политики" в карабахском урегулировании - МИД Азербайджана
Цены на нефть сократили рост на данных о запасах в США, Brent на уровне $62,7 за баррель
Азербайджан сэкономил более 17 млн манатов за счет реформ в системе госуправления
Денежная масса в обращении в Азербайджане с начала 2017г выросла на 12% - глава Центробанка
Инвалиды Карабахской войны и семьи шехидов ежегодно будут получать 500-600 квартир в Азербайджане – министр труда
В Азербайджане около 340 человек привлечены к уголовной ответственности в 2017 году за неисполнение судебных требований – министр юстиции
Побег обвиняемых при перевозке выявил недостатки в деятельности Пенитенциарной службы – министр юстиции Азербайджана
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Следи за «Брейн-ринг», заработай подарок от Nar!
Форум и CEO Lunch Tbilisi состоятся 15 декабря
Nobel Oil Services проводит ознакомительные сессии для поставщиков и подрядчиков
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»