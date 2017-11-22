НАТО и ЕС солидарны с приговором МТБЮ Младичу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал в среду решение Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) по генералу Ратко Младичу, которым тот приговорен к пожизненному заключению.

"Это свидетельствует о том, что верховенство права работает, а лица, виновные в военных преступлениях, привлекаются к ответственности", - говорится в заявлении генсека альянса, распространенном в Брюсселе пресс-службой НАТО.

По словам Й.Столтенберга, как командир боснийских сербов генерал Р.Младич "виновен в ужасающих преступлениях против мирных жителей, включая убийство тысяч боснийских мужчин и мальчиков в Сребренице в 1995 году".

"НАТО помогла положить конец этой темной главе в истории Европы. Западные Балканы имеют стратегическое значение для нашего альянса, который уже более двадцати лет помогает строить стабильность в регионе. Мы видим будущее Западных Балкан в евроатлантическом сотрудничестве и интеграции для тех, кто этого хочет", - подчеркнул генеральный секретарь Организации Североатлантического договора.

На приговор Р.Младичу отреагировала и Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС). Ее официальный представитель распространил в среду коммюнике, в котором отмечается, что вынесенный по делу сербского генерала вердикт "затрагивает некоторые из самых мрачных, наиболее трагических событий в недавней истории Боснии и Герцеговины, Западных Балкан, Европы, включая геноцид в Сребренице".

"Обеспечение справедливости и борьба с безнаказанностью за самые ужасные преступления - это фундаментальная человеческая обязанность", - заявил представитель ЕВС.

Он выразил сочувствие тем, кто выжил и кто потерял своих близких.

Евросоюз, говорится в коммюнике, "полностью уважает решения МТБЮ и поддерживает его работу". "Мы твердо заявляем о необходимости полного сотрудничества с МТБЮ, а также с его преемником - Международным остаточным механизмом для уголовных трибуналов", - подчеркивают в Брюсселе.

"Европейский союз надеется, что все страны региона будут решительно настроены и привержены делу примирения, регионального сотрудничества и добрососедских отношений", - отмечается в коммюнике представителя ЕВС.

Ов пч