Цены на нефть сократили рост на данных о запасах в США, Brent на уровне $62,7 за баррель

Цены на нефть сократили подъем на торгах в среду после публикации данных Минэнерго США, указавших на более слабое, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в стране за минувшую неделю.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:45 выросла на $0,13 (0,21%) - до $62,7 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,77 (1,35%) - до $57,6 за баррель.
Согласно данным Минэнерго США запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 1,86 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали недельное снижение запасов на 2,1 млн баррелей.
Запасы бензина в США по итогам недели выросли на 44 тыс. баррелей, дистиллятов - на 269 тыс. баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали повышение запасов бензина на 1 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 1,8 млн баррелей.
По данным Минэнерго, запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, уменьшились за неделю на 1,83 млн баррелей.
Добыча нефти в США выросла по итогам пятой недели подряд - на 0,14%, до 9,658 млн баррелей в сутки.
Тем временем, объем экспорта нефти и нефтепродуктов из США на прошлой неделе превысил отметку в 7 млн баррелей в сутки (б/с), достигнув 7,012 млн б/с, что является четвертым из наиболее высоких показателей экспорта в истории США.
В частности, экспорт нефти из США составил 1,59 млн б/с, нефтепродуктов - 5,42 млн б/с.
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