Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9963 RUR   0.0287 GBR   2.2537 TRY   0.4286

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.83 Brent   62.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 10° 24 Ноя 25 Ноя

ТЭК 22.11.2017 20:01

Цены на нефть сократили рост на данных о запасах в США, Brent на уровне $62,7 за баррель

Цены на нефть сократили подъем на торгах в среду после публикации данных Минэнерго США, указавших на более слабое, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в стране за минувшую неделю.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:45 выросла на $0,13 (0,21%) - до $62,7 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,77 (1,35%) - до $57,6 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 1,86 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали недельное снижение запасов на 2,1 млн баррелей.

Запасы бензина в США по итогам недели выросли на 44 тыс. баррелей, дистиллятов - на 269 тыс. баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали повышение запасов бензина на 1 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 1,8 млн баррелей.

По данным Минэнерго, запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, уменьшились за неделю на 1,83 млн баррелей.

Добыча нефти в США выросла по итогам пятой недели подряд - на 0,14%, до 9,658 млн баррелей в сутки.

Тем временем, объем экспорта нефти и нефтепродуктов из США на прошлой неделе превысил отметку в 7 млн баррелей в сутки (б/с), достигнув 7,012 млн б/с, что является четвертым из наиболее высоких показателей экспорта в истории США.

В частности, экспорт нефти из США составил 1,59 млн б/с, нефтепродуктов - 5,42 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть ускорила рост, Brent торгуется выше $63 за баррель Нефть продолжает дорожать на сигналах снижения запасов в США, Brent у $63 за баррель Цена на нефть в $45 за баррель в госбюджете Азербайджана на 2018г является оптимальной – глава профильного парламентского комитета Цены на нефть стабильны после снижения накануне, Brent торгуется на уровне $62,27 за баррель Нефть дешевеет после скачка в пятницу, Brent торгуется у $62,3 за баррель Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent у $62,6 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]