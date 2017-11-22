Эрдоган сообщает о договоренности с Рухани развивать двусторонние отношения во всех сферах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился со своим иранским коллегой Хасаном Рухани всесторонне развивать двусторонние государственные отношения.

"В ходе двусторонней встречи с господином Рухани мы пришли к единому мнению относительно того, что нам необходимо еще больше развивать отношения во всех сферах", - сказал Р.Эрдоган в среду по итогам переговоров лидеров России, Ирана и Турции в Сочи.