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Регион 22.11.2017 20:20

Эрдоган сообщает о договоренности с Рухани развивать двусторонние отношения во всех сферах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился со своим иранским коллегой Хасаном Рухани всесторонне развивать двусторонние государственные отношения.

"В ходе двусторонней встречи с господином Рухани мы пришли к единому мнению относительно того, что нам необходимо еще больше развивать отношения во всех сферах", - сказал Р.Эрдоган в среду по итогам переговоров лидеров России, Ирана и Турции в Сочи.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]