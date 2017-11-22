В Пхенчхане завершено строительство олимпийских объектов, город готов принять игры - комиссия МОК

Южнокорейский Пхенчхан полностью готов принять зимние Олимпийские игры 2018 года, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета в среду.
"Строительство объектов завершено, олимпийская деревня готова, эстафета Олимпийского огня вызывается большой интерес в стране. Новая скоростная железная дорога удобна, могу это подтвердить. Уверен, что Игры станут незабываемыми для спортсменов и болельщиков",- заявила глава координационной комиссии МОК Гунилла Линдберг.
"Местная культура сделает каждую Олимпиаду уникальной, не сомневаюсь, что весь мир по достоинству оценит Пхенчхан",- добавила она.
После завершения работ начнется тестирование объектов.
Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
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