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В Пхенчхане завершено строительство олимпийских объектов, город готов принять игры - комиссия МОК

Южнокорейский Пхенчхан полностью готов принять зимние Олимпийские игры 2018 года, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета в среду.

"Строительство объектов завершено, олимпийская деревня готова, эстафета Олимпийского огня вызывается большой интерес в стране. Новая скоростная железная дорога удобна, могу это подтвердить. Уверен, что Игры станут незабываемыми для спортсменов и болельщиков",- заявила глава координационной комиссии МОК Гунилла Линдберг.

"Местная культура сделает каждую Олимпиаду уникальной, не сомневаюсь, что весь мир по достоинству оценит Пхенчхан",- добавила она.

После завершения работ начнется тестирование объектов.

Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ОЛИМПИАДА, ГОТОВНОСТЬ, МОК


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