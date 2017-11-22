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Регион 22.11.2017 20:16

Минобороны Грузии сообщает о ранении трех грузинских военнослужащих в Афганистане

Трое грузинских военнослужащих получили легкие ранения во время патрулирования в районе Баграмской авиабазы в Афганистане, сообщает в среду вечером министерство обороны Грузии.

По информации ведомства, состояние раненых военнослужащих 31-го пехотного батальона III пехотной бригады стабильное и их жизням опасность не угрожает.

В Минобороны отмечают, что военнослужащие находятся в военном госпитале на территории авиабазы Баграм, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

О других деталях инцидента ведомство не сообщает.

На сегодняшний день в Афганистане находятся около 870 грузинских военнослужащих, которые принимают участие в миссии НАТО "Решительная поддержка".

За время участия в миссии в Афганистане Грузия потеряла около трех десятков военнослужащих.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АФГАНИСТАН, ВОЕННЫЕ, РАНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]