Минобороны Грузии сообщает о ранении трех грузинских военнослужащих в Афганистане

Трое грузинских военнослужащих получили легкие ранения во время патрулирования в районе Баграмской авиабазы в Афганистане, сообщает в среду вечером министерство обороны Грузии.

По информации ведомства, состояние раненых военнослужащих 31-го пехотного батальона III пехотной бригады стабильное и их жизням опасность не угрожает.

В Минобороны отмечают, что военнослужащие находятся в военном госпитале на территории авиабазы Баграм, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

О других деталях инцидента ведомство не сообщает.

На сегодняшний день в Афганистане находятся около 870 грузинских военнослужащих, которые принимают участие в миссии НАТО "Решительная поддержка".

За время участия в миссии в Афганистане Грузия потеряла около трех десятков военнослужащих.