Приватизация МБА должна быть одним из приоритетов для правительства Азербайджана на 2018г - ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает приватизацию Международного банка (МБА) одним из приоритетов для правительства Азербайджана на 2018 год.
"Первоочередной задачей является приватизация МБА. Объявленный план приватизации МБА должен быть реализован по завершению процесса реструктуризации банка. Это поможет, как обеспечить устойчивость операций IBA, так и избежать дополнительных финансовых издержек в будущем", - отмечается в Transition Report 2017-18.
МБА является крупнейшим банком Азербайджана, на который приходилось до 1/3 активов всей банковской системы страны до начала процесса реструктуризации внешних обязательств банка. "Реструктуризация обязательств МБА была завершена в сентябре 2017 года. В настоящее время МБА стремится очистить баланс перед планом приватизации", - подчеркивается в отчете.
По оценкам ЕБРР, властям Азербайджана необходимо продолжить проведение мероприятий с целью усиления макроэкономической стабильности для повышения деловой активности. "В рамках этих мер должны проводиться шаги, направленные на снижение инфляции, сохраняя при этом гибкость обменного курса национальной валюты", - считают эксперты банка.
Кроме этого, должны проводиться активные структурные реформы. "Ключевыми приоритетами в краткосрочной перспективе являются реформы налогового администрирования, а также шаги по решению проблемы неформальной занятости в экономике", - отмечает банк.
ЕБРР подчеркивает, что в рамках структурных реформ в декабре 2016 года были утверждены "дорожные карты реформ" в ключевых секторах экономики. "Эти дорожные карты подробно описывают краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели для каждого сектора и предусматривают планы действий на 2016-2020гг. Однако, способность осуществлять реформы в рамках дорожных карт без задержек остается неопределенной", - считают в банке.
Ранее министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил, что правительство в начале 2018 года начнет работы по подготовке МБА к приватизации. При этом он отметил, что ЕБРР проявляет интерес к приватизации МБА.
МБА 1 сентября 2017 года сообщил о завершении реструктуризации внешних обязательств на $3,34 млрд. В рамках реструктуризации эти обязательства были списаны, кредиторы получили новые ценные бумаги, эмитированные банком и государством. 1 сентября 2017 года правительство Азербайджана осуществило размещение на Ирландской фондовой бирже облигаций на сумму $2 млрд 265,9 млн.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.
А.Азизов
ПВО Азербайджана обладают современным вооружением для уничтожения воздушных целей противника – Минобороны
Поддержка Арменией российской резолюции по Борьбе с нацизмом и неонацизмом в ГА ООН является лицемерием, заявляют в Баку
Баку призывает главу МИД Армении отказаться от "страусиной политики" в карабахском урегулировании - МИД Азербайджана
Инвалиды Карабахской войны и семьи шехидов ежегодно будут получать 500-600 квартир в Азербайджане – министр труда
В Азербайджане около 340 человек привлечены к уголовной ответственности в 2017 году за неисполнение судебных требований – министр юстиции
Побег обвиняемых при перевозке выявил недостатки в деятельности Пенитенциарной службы – министр юстиции Азербайджана
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
В Пхенчхане завершено строительство олимпийских объектов, город готов принять игры - комиссия МОК
Проходческая компания Маска заработала $300 тыс. на продаже бейсболок
Эрдоган сообщает о договоренности с Рухани развивать двусторонние отношения во всех сферах
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Следи за «Брейн-ринг», заработай подарок от Nar!
Форум и CEO Lunch Tbilisi состоятся 15 декабря
Nobel Oil Services проводит ознакомительные сессии для поставщиков и подрядчиков
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»