Приватизация МБА должна быть одним из приоритетов для правительства Азербайджана на 2018г - ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает приватизацию Международного банка (МБА) одним из приоритетов для правительства Азербайджана на 2018 год.

"Первоочередной задачей является приватизация МБА. Объявленный план приватизации МБА должен быть реализован по завершению процесса реструктуризации банка. Это поможет, как обеспечить устойчивость операций IBA, так и избежать дополнительных финансовых издержек в будущем", - отмечается в Transition Report 2017-18.

МБА является крупнейшим банком Азербайджана, на который приходилось до 1/3 активов всей банковской системы страны до начала процесса реструктуризации внешних обязательств банка. "Реструктуризация обязательств МБА была завершена в сентябре 2017 года. В настоящее время МБА стремится очистить баланс перед планом приватизации", - подчеркивается в отчете.

По оценкам ЕБРР, властям Азербайджана необходимо продолжить проведение мероприятий с целью усиления макроэкономической стабильности для повышения деловой активности. "В рамках этих мер должны проводиться шаги, направленные на снижение инфляции, сохраняя при этом гибкость обменного курса национальной валюты", - считают эксперты банка.

Кроме этого, должны проводиться активные структурные реформы. "Ключевыми приоритетами в краткосрочной перспективе являются реформы налогового администрирования, а также шаги по решению проблемы неформальной занятости в экономике", - отмечает банк.

ЕБРР подчеркивает, что в рамках структурных реформ в декабре 2016 года были утверждены "дорожные карты реформ" в ключевых секторах экономики. "Эти дорожные карты подробно описывают краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели для каждого сектора и предусматривают планы действий на 2016-2020гг. Однако, способность осуществлять реформы в рамках дорожных карт без задержек остается неопределенной", - считают в банке.

Ранее министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил, что правительство в начале 2018 года начнет работы по подготовке МБА к приватизации. При этом он отметил, что ЕБРР проявляет интерес к приватизации МБА.

МБА 1 сентября 2017 года сообщил о завершении реструктуризации внешних обязательств на $3,34 млрд. В рамках реструктуризации эти обязательства были списаны, кредиторы получили новые ценные бумаги, эмитированные банком и государством. 1 сентября 2017 года правительство Азербайджана осуществило размещение на Ирландской фондовой бирже облигаций на сумму $2 млрд 265,9 млн.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Азизов