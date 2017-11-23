Инфляция в Азербайджане в 2017г замедлится до 12% - ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует некоторое замедление среднегодовой инфляции в Азербайджане до 12% в 2017 году против 12,4% по итогам 2016 года,

"Макроэкономическая политика остается относительно жесткой, чтобы сдержать инфляцию, снизить давление на курс национальной валюты и защитить буферы ликвидности. Однако, за 9 месяцев 2017 года среднегодовая инфляция выросла до 13,9%, что является результатом девальвации маната в 2015 году. По итогам 2017 года мы прогнозируем снижение инфляции до 12%", - отмечается в Transition Report 2017-18.

ЕБРР также отмечает замедление темпов спада ВВП Азербайджана в 2017 году – до 0,6% за 9 месяцев против 3,1% в 2016 году. "Этому способствовали рост цен на нефть и корректировка макроэкономический политики с целью стабилизации экономики", - подчеркивается в отчете.

По оценкам банка, обесценивание маната в 2015-2016гг способствовало повышению конкурентоспособности ненефтяного экспорта и уменьшению импорта. "Вместе с тем, в первом полугодии 2017 года доходы счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по нефтегазовому сектору выросли примерно на 8%, что было вызвано восстановлением цены на нефть. В результате дефицит счета текущих операций в 2016 году сменился профицитом в первой половине 2017 года", - отмечается в документе.

По прогнозам ЕБРР по итогам 2017 года профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составит 1,9% ВВП против дефицита в 3,6% ВВП в 2016 году.

ЕБРР подчеркивает, что курс маната стабилизировался после непродолжительного периода волатильности в начале 2017 года. Это стало возможным в условиях ужесточения денежной политики и восстановления цен на нефть. "Азербайджан сохранил значительные буферы ликвидности, несмотря на давление, вызванное низкой ценой на нефть. По состоянию на июль 2017 года совокупные активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) и валютные резервы Центрального банка составляли $41 млрд, что примерно эквивалентно ВВП страны", - указывает банк.

ЕБРР прогнозирует возобновление роста ВВП Азербайджана в 2018 году до 2% после спада на 0,5% в 2017 году. "Рост ВВП в следующем году будет обусловлен завершением Стадии-2 разработки газового месторождения Шах-Дениз. Однако, риски для замедления темпов экономического роста страны все еще остаются значительными, что связано главным образом с проблемами ресурсного и банковского секторов", - отмечается в отчете.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует рост ВВП на уровне 0,3%, на 2018г – 1,5%.

Власти Азербайджана среднегодовую инфляцию по итогам 2017 года прогнозируют на уровне 13,2%.

А.Азизов