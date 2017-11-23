Почти 1,9 тыс. террористов из Таджикистана разыскиваются Интерполом, заявляют в Душанбе

Национальным бюро Интерпола МВД Таджикистана в список разыскиваемых международной полицией преступников включено более 2,5 тыс. граждан республики, сообщил правительственному изданию "Джумхурият" глава бюро Абдугаффор Азизов.

По его данным, всего в список Интерпола включены 2528 граждан республики.

"Эти лица объявлены в международный розыск за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств, грабежей, мошенничества, преступлений, террористического и экстремистского характера. Из этого числа 1873 человек являются членами террористических и экстремистских групп. Из них 35 человек являются активными членами террористической и экстремистской организации ПИВТ (Партия исламского возрождения Таджикистана, объявлена вне закона в сентябре 2016 года). Они обвиняются в совершении преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом, согласно статьям 179 (терроризм), 186 (бандитизм), 187 (организация преступного сообщества), 185 (создание вооруженных групп), 306 (захват власти), 307 (публичные призывы к экстремистской деятельности), 313 (вооруженный мятеж) УК РТ", - сообщил А.Азизов.

По его словам, членами ПИВТ совершено 1610 преступлений.

А.Азизов также сообщил, что Национальное бюро Интерпола МВД Таджикистана тесно контактирует с представителями Интерпола других стран. "Такие взаимодействия способствовали тому, что до настоящего времени из европейских стран в Таджикистан были доставлены шесть активных членов террористической организации ПИВТ", - отметил он.

"Недавно в Греции при попытке вылета в Иран был задержан член политического совета ПИВТ Шохнаими Карими (Мирзорахим Кузов). В настоящее время рассматривается вопрос о передаче задержанного властям Таджикистана", - напомнил А.Азизов.

Таджикский оппозиционер М.Кузов был задержан 9 октября греческой полицией в Международном аэропорту Афин, когда он возвращался из Варшавы, где принимал участие в конференции по правам человека, организованной БДИПЧ ОБСЕ.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала власти Греции не выдавать Душанбе М.Кузова. По ее мнению, оппозиционер может столкнуться на родине "с пытками или жестоким обращением".

Таджикские власти обвиняют М.Кузова в "публичных призывах к проведению экстремистской деятельности" и "организации экстремистского сообщества".

ПИВТ была объявлена Верховным судом Таджикистана экстремистской и запрещена в конце сентября 2015 года после того, как ее признали причастной к попытке государственного переворота, устроенного бывшим заместителем министра обороны республики Абдухалимом Назарзоды.

В июне 2016 года Верховный суд Таджикистана приговорил 13 лидеров ПИВТ к длительным срокам лишения свободы, в том числе назначив пожизненное заключение для двух из них.