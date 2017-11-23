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Финансы 23.11.2017 10:28

Доллар США в среду упал до минимума за 4 недели, продолжает слабое снижение

Курс американского доллара продолжает слабое снижение в четверг после падения до минимальной отметки за четыре недели на торгах накануне, сообщает MarketWatch.

При этом активность торговли достаточно низкая из-за того, что биржи США 23 ноября будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

Опубликованный в среду протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам показал, что у руководителей Федеральной резервной системы вызывает опасения слабая инфляция в США. Кроме того, они смягчили риторику в отношении сроков следующего повышения базовой процентной ставки в стране.

"Многие участники заседания считают еще одно повышение ставки оправданным в ближайшее время при сохранении текущего экономического прогноза на среднесрочную перспективу", - говорится в документе. Между тем в ходе сентябрьского заседания отмечалось, что очередное повышение ставки, вероятно, будет проведено до конца текущего года.

На прошлом заседании, которое проходило 31 октября - 1 ноября, базовая ставка была сохранена на прежнем уровне 1-1,25% годовых, и участники рынка оценивают вероятность ее подъема в декабре на 0,25 процентного пункта в 92%.

Евро торгуется утром в районе $1,1828 против $1,1822 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится сейчас около 131,64 иены по сравнению со 131,48 иены днем ранее. Курс доллара составляет 111,30 иены против 111,22 иены в среду.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,05%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, остается примерно на уровне предыдущего закрытия.

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Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]