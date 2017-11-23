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Макроэкономика 23.11.2017 10:33

Профицит счета текущих операций увеличится в IV квартале - Центробанк Азербайджана

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует сохранение тенденции роста счета текущих операций платежного баланса в IV квартале 2017 года, заявил первый заместитель председателя правления ЦБ Алим Гулиев.

"За 9 месяцев текущего года профицит счета текущих операций платежного баланса составил $1,1 млрд. Это стало возможным за счет роста цен на нефть на мировых рынках, сокращения импорта и роста ненефтяного экспорта. Мы ждем роста объема профицита счета текущих операций до конца 2017 года", - сказал А.Гулиев на II Банковском форуме в четверг в Баку.

По его словам, средняя цена на нефть в текущем году была на уровне $53 за баррель (рост на 21% по сравнению с 9 месяцами 2016 года).

«Ненефтяной экспорт за этот период вырос на 31% Кроме этого мы ждем, что импорт в Азербайджан по итогам 2017 года сократится до $6.5 млрд. Улучшение ситуации с платежным балансом позволила стабилизировать ситуацию на валютном рынке. В частности с начала года манат к доллару укрепился на 4%", отметил он.

А.Гулиев добавил, что это также позволило увеличить валютные резервы Азербайджана на 12% за 9 месяцев.

А.Азизов

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Тэги: БАЛАНС, ПЛАТЕЖНЫЙ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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