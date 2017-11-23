Страны ОПЕК+ обсуждают продление сделки о сокращении добычи нефти до конца 2018г



Страны ОПЕК+ обсуждают продление сделки о сокращении добычи нефти до конца 2018 года, сообщил журналистам министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино.

По его словам, в том числе этот вариант, будет обсуждаться на заседании ОПЕК+ 30 ноября.

"Излишки запасов все еще превышают 100 млн баррелей. Совершенно очевидно, что до середины года мы не успеем снизить этот уровень до необходимого. Вот почему будут вестись обсуждения, решение о продлении может быть принято на следующей неделе", - сказал министр.