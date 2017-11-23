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ТЭК 23.11.2017 10:38

Страны ОПЕК+ обсуждают продление сделки о сокращении добычи нефти до конца 2018г


Страны ОПЕК+ обсуждают продление сделки о сокращении добычи нефти до конца 2018 года, сообщил журналистам министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино.

По его словам, в том числе этот вариант, будет обсуждаться на заседании ОПЕК+ 30 ноября.

"Излишки запасов все еще превышают 100 млн баррелей. Совершенно очевидно, что до середины года мы не успеем снизить этот уровень до необходимого. Вот почему будут вестись обсуждения, решение о продлении может быть принято на следующей неделе", - сказал министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕК, СДЕЛКА, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]