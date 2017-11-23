Принципиальная позиция Мадуро способствует укреплению суверенитета Венесуэлы - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с 55-летием, отметив его вклад в укрепление суверенитета страны, которую Минск рассматривает в качестве стратегического партнера в Латинской Америке.

"Ваша принципиальная позиция в проведении внутренней и внешней политики в значительной степени способствует укреплению суверенитета Венесуэлы, расширению внешнеторговых связей", - приводит слова А.Лукашенко президентская пресс-служба в четверг.

А.Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия рассматривает Венесуэлу в качестве стратегического партнера в Латинской Америке, отметили в пресс-службе.

"Убежден, что совместными усилиями мы сможем осуществить достигнутые договоренности в самый короткий срок", - отметил президент Белоруссии в поздравительном послании.

Он также выразил надежду на дальнейшее развитие всесторонних отношений между Белоруссией и Венесуэлой, сообщили в пресс-службе.