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СНГ 23.11.2017 11:40

Принципиальная позиция Мадуро способствует укреплению суверенитета Венесуэлы - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с 55-летием, отметив его вклад в укрепление суверенитета страны, которую Минск рассматривает в качестве стратегического партнера в Латинской Америке.

"Ваша принципиальная позиция в проведении внутренней и внешней политики в значительной степени способствует укреплению суверенитета Венесуэлы, расширению внешнеторговых связей", - приводит слова А.Лукашенко президентская пресс-служба в четверг.

А.Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия рассматривает Венесуэлу в качестве стратегического партнера в Латинской Америке, отметили в пресс-службе.

"Убежден, что совместными усилиями мы сможем осуществить достигнутые договоренности в самый короткий срок", - отметил президент Белоруссии в поздравительном послании.

Он также выразил надежду на дальнейшее развитие всесторонних отношений между Белоруссией и Венесуэлой, сообщили в пресс-службе.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, МАДУРО, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]