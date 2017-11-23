BP, Eni, ExxonMobil и еще 5 энергокомпаний объединят усилия для сокращения выбросов метана

BP, Eni, ExxonMobil, Repsol, Shell, Statoil, Total и Wintershall намерены объединить усилия для дальнейшего сокращения выборов метана при разработке принадлежащих им месторождений природного газа по всему миру.

Компании также договорились способствовать сокращению выбросов на всех этапах цепочки поставок газа - от производителей до конечных потребителей, говорится в совместном пресс-релизе опубликованном ими.

"Обязательства были приняты в рамках более широких мер, реализуемых энергетической отраслью для обеспечения того, что природный газ продолжит играть важную роль, помогая удовлетворять спрос на энергоносители в будущем, и, при этом, уделяя внимание вопросам изменения климата, - отмечается в пресс-релизе. - Роль природного газа в будущем будет определяться тем, насколько существенно сократятся выбросы метана".

Восемь энергокомпаний в среду подписали документ, закладывающий принципы дальнейшего сокращения выбросов, повышения точности публикуемых отчетов об объеме выбросов, а также поддержки регулирующих мер в сфере выбросов и увеличения прозрачности, говорится в пресс-релизе.

"Исследования выявили, что быстрое сокращение выбросов метана очень важно, если мы хотим иметь возможность удовлетворять растущий спрос на энергоносители и преследуем разнообразные цели с точки зрения защиты окружающей среды", - заявил Марк Радка, отвечающий в программе ООН по защите окружающей среды за энергетику и климат.

Принципы, указанные в соглашении, были разработаны совместно с Фондом защиты окружающей среды ООН, Международным энергетическим агентством (МЭА), Международным газовым союзом и рядом других авторитетных в секторе организаций.